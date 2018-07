Dirk zegt sorry voor ’slavenarbeid’ medewerker

Ⓒ Facebook

Alblasserdam - De supermarktketen Dirk van de Broek heeft excuses gemaakt aan de ‘misbruikte’ medewerker uit Alblasserdam. Eerder woensdag ontstond er ophef toen een video op Facebook verscheen waarop te zien was hoe de medewerker in de hitte onkruid aan het wieden was. Een woordvoerder laat weten dat er ’onvoldoende rekening gehouden is gehouden met de warmte.’