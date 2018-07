Ⓒ TLG ARCHIEF

TEGELEN - Speelpark Klein Zwitserland in Tegelen (Limburg) wordt uit voorzorg ontruimd omdat in de buurt een flinke brand woedt in een graanveld. De brandweer meldt dat sprake is van grote rookontwikkeling. Daarom zijn meerdere water- en bluswagens ingezet.