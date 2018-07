Eindelijk feest voor vmbo’ers Maastricht

Zoë, Wimonm en Britney

MAASTRICHT - „Ik dacht, ik ga dat diploma meteen halen. Dan kunnen ze me het nooit meer afnemen”, zegt de 17-jarige Glenn van Dongen uit Maastricht. Hij is een van de 42 leerlingen van het vmbo Maastricht die vandaag als eersten hun diploma konden ophalen. Eerder was het diploma van 354 leerlingen ongeldig verklaard wegens geknoei met schoolexamens.