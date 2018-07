’Blok heeft geen kaas gegeten van het reilen en zeilen in Suriname’

Minister Stef Blok Ⓒ ANP

PARAMARIBO - In Suriname is kritisch gereageerd op de uitspraken van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. Volgens André Misiekaba, fractieleider van de grootste regeringspartij, de Nationaal Democratische Partij (NDP) van president Desi Bouterse, slaat Blok de plank volledig mis. ,,Deze minister heeft geen kaas gegeten van het reilen en zeilen in Suriname. Juist op een punt waar Suriname heel sterk staat, bekritiseert hij ons", aldus Misiekaba in een reactie op de lokale nieuwssite Starnieuws.