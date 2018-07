Minder uitvallers op tweede Vierdaagsedag

Wandelaars laten hun voeten tapen op de tweede dag van de 102e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Ⓒ ANP

NIJMEGEN - Het aantal uitvallers op de tweede dag van de Vierdaagse in Nijmegen valt in vergelijking met andere jaren mee. Woensdag zijn 1344 lopers niet gestart of onderweg uitgevallen. Vorig jaar was de Dag van Wijchen nog te veel voor 1525 lopers en in 2016 haakten meer dan tweeduizend deelnemers af. In totaal telt de Vierdaagse nu nog 42.529 deelnemers, aldus de organisatie.