Staatswiet speelt bendes in de kaart

’Schaamteloos aan de drugs’ kopte deze krant zaterdag boven een artikel van mijn collega Daniël van Dam. Zijn reportage over het verdwijnen van het taboe op drugsgebruik is me uit het hart gegrepen. De constatering van deskundigen dat het snuiven van coke of het slikken van een drugspil bij veel gelegenheden tegenwoordig volstrekt normaal is, sluit precies aan bij mijn al eerder in deze columns geponeerde stelling; Nederland is een narcostaat, waar morele en strafrechtelijke barrières om drugs te verhandelen of te consumeren zijn verdwenen.