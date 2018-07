Misdaadlijn lamgelegd

Ⓒ Instagram

LAREN - De politie heeft een lucratieve misdaadlijn van gestolen auto’s vanuit Nederland naar West-Afrika doorgesneden. De recherche arresteerde woensdag in zijn woning in Laren een 43-jarige man die wordt verdacht van het faciliteren bij de uitvoer van tientallen gestolen of verduisterde auto’s naar Afrika, van witwassen en van valsheid in geschrifte.