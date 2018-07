Oorlogsschip met 130 miljard euro aan goud gevonden

Het wrak ligt volgens de Shinil Group voor de kust van het eiland Ulleung. Ⓒ Shinil Group

SEOUL - Het Russische oorlogsschip Dimitrii Donskoi, met meer dan 130 miljard euro aan goud aan boord, is ontdekt op de bodem van de Japanse Zee. Dat claimt een bergingsbedrijf uit Zuid-Korea. Het schip is in 1905 tijdens de Russisch-Japanse oorlog gezonken met de peperdure lading.