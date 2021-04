Winters weer op tweede paasdag, woensdag mogelijk wit door sneeuw

Binnenland

Eerste lokale warme dag van het jaar: 20,1 graden

In het Limburgse Arcen is maandagmiddag een temperatuur van 20,1 graden gemeten en daarmee is sprake van de eerste lokale warme dag van het jaar. Dat meldt Weer.nl. Ook in Ell en in Eindhoven werd de 20 graden gehaald, maar van een officiële warme dag is nog geen sprake. Daarvoor moet het in De Bilt...