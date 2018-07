Vakantiedrama: jongetje (6) komt om door afgebroken rotsblok

De tragedie speelde zich af bij de Morteratsch-gletsjer. Ⓒ Hollandse Hoogte

SANKT-MORITZ - Een Belgisch jongetje (6) dat met zijn familie op vakantie was in Zwitserland is verongelukt tijdens een bergwandeling. Het kind kreeg een afgebroken stuk rotsblok op het hoofd. Hij overleed aan zijn verwondingen.