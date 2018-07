Trump blijft verwarring zaaien over Russen

Maar het Witte Huis legde even later uit dat Trump niet bedoelde te zeggen dat de Russen zich niet meer in de Amerikaanse politiek proberen te mengen, maar dat hij geen vragen wilde beantwoorden. ,,De president en de regering doen er alles aan om te voorkomen dat de Russen zich met onze verkiezingen bemoeien zoals ze in het verleden hebben gedaan'', lichtte een woordvoerster van het Witte Huis toe.

Trump kreeg een storm van kritiek over zich heen toen hij maandag op een topconferentie met zijn Russische ambtgenoot Poetin in Helsinki publiekelijk instemde met diens mening over de kwestie. Poetin vindt het een bizarre stelling dat zijn regering zich met Amerikaanse presidentsverkiezingen zou bemoeien en vindt het onderzoek in de VS naar de stembusgang van 2016 vreemd.

Trump maakte daarmee onder meer inlichtingendiensten razend, omdat die hebben beklemtoond dat het Kremlin zich just wel in de Amerikaanse politiek mengt. Dinsdag erkende Trump dat weer uitdrukkelijk.