’Snel vervroegde verkiezingen in Nicaragua’

MANAGUA/WASHINGTON - De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) heeft er in meerderheid bij de president van Nicaragua, Daniel Ortega, op aangedrongen ,,in het kader van een nationale dialoog'' snel vervroegde verkiezingen te houden. Van de 34 lidstaten stemden er 21 voor deze oproep. In de huidige planning zullen er pas in 2021 presidentsverkiezingen zijn in deze Centraal-Amerikaans republiek van ruim 6 miljoen inwoners.