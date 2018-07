Moe op reis riskant: net zoveel kans op auto-ongeval als drankrijder

Veilig Verkeer Nederland waarschuwt vakantiegangers aan de vooravond van de grote uittocht, die morgen van start gaat als ook de scholen in het noorden van ons land vrij krijgen. Slaapdeskundigen onderschrijven hun bevindingen. „Hoewel vakantie voor ontspanning moet zorgen, zijn mensen vaak zo gespannen dat er de nacht voordat de reis naar de zon begint nauwelijks geslapen wordt. En dat kan desastreuze gevolgen hebben, want één slapeloze nacht staat gelijk aan de invloed van 0.9-1.0 promille alcohol in je bloed”, zegt slaapneuroloog Hans Hamburger. Dat is twee keer de wettelijke limiet voor ervaren bestuurders en ruim vijf keer de wettelijke limiet voor beginnende bestuurders. „De kans op een ernstig ongeval is daardoor drie tot acht keer zo groot”, weet VVN-directeur Alphons Knuppel.

