Crisis NFI raakt zaak Nicole van den Hurk

Eind volgende maand dient het hoger beroep in de strafzaak tegen Jos de G. Hij werd in 2016 veroordeeld voor verkrachting van Nicole van den Hurk. In het hoger beroep wordt hij ook verdacht van doodslag. De G.’s advocaat Job Knoester wil vóór de behandeling van zijn zaak duidelijkheid hebben over de vermeende misstanden bij moordonderzoeken van het forensisch instituut, waarover De Telegraaf vorige week berichtte.

Tijdens het strafrechtelijk onderzoek tegen De G. legden drie pathologen anatoom, onder wie NFI-deskundigen, tegenstrijdige verklaringen af over de doodsoorzaak van het Eindhovense meisje. Knoester eist daarom opheldering over de gebruikte onderzoeksmethoden.

Het OM laat weten dat het de brief van Knoester bestudeert.