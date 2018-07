Treinen rijden vaker op tijd

Het nieuwe record blijkt uit cijfers van spoorbeheerder ProRail, die vandaag worden gepresenteerd. De regionale treindiensten (95,2%) doen het relatief wat beter dan het hoofdrailnet van NS (92,2%).

„Het gaat de goede kant op. Alleen grote verstoringen baren ons zorgen. Die nemen toe, omdat er elk jaar 3 à 4% meer treinen op het spoor bijkomen. Dan kan er sneller een sneeuwbaleffect ontstaan, als het ergens mis gaat”, meent topman Pier Eringa.

Vorig jaar waren er 628 storingen die (veel) hinder voor reizigers veroorzaakten. De cijfers over de eerste zes maanden van 2018 laten een lichte stijging zien. „Circa 60% komt voor rekening van derden, zoals aanrijdingen, suïcides, vandalisme, defecte bruggen, stroomuitval, stakingen en slecht weer. We sturen op verbeteringen, maar het is complex”, aldus Eringa.

ProRail brengt ook de uitval van treinen in kaart: het eerste halfjaar landelijk 2,7%, waarvan NS 2,5%, de regiovervoerders 3,1% en de hsl 5,4%. De slechtst presterende stations zijn Breda, Eindhoven, Tilburg, Rotterdam, Venlo en Vlissingen met 86 tot 89% van de treinen zonder vertraging. Onder andere Amsterdam-Zuid, Ede, Gouda, Zutphen, Haarlem en Maastricht doen het beter dan gemiddeld.

Eringa pleit voor meer aandacht voor ’de groene trein’ als alternatief voor auto en truck. „Het spooraandeel van 10% in het vervoer is te laag, zeker nu de files sterk blijven toenemen. Extra asfalt rond grote steden helpt niet. Het wegverkeer loopt daar toch vast. We moeten toe naar naadloze combi’s van trein, metro, tram, fiets en elektrisch maatvervoer.”