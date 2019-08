’Hij werkte samen met Taghi tegenstanders uit de weg’

Richard R., alias Rico de Chileen, wordt verdacht van onder meer betrokkenheid bij moord. Ⓒ Petra Urban

SCHIPHOL - Richard R., de 45-jarige verdachte die beter bekend is als Rico de Chileen, is nog niet eens berecht en veroordeeld in één strafzaak, maar weet nu al zeker dat hem een tweede boven het hoofd hangt die volgens het OM tot een levenslange gevangenisstraf kan leiden.