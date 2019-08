'Rico de Chileen' blijft in de cel

Volg de zaak via de tweets van verslaggever Saskia Belleman.

Er komt ook nog een andere zaak tegen R., waarin hij terechtstaat voor het uitlokken dan wel medeplegen van meerdere liquidaties. Omdat daar nog geen schot in zit, vroeg de advocaat van R. om hem voorlopig uit de cel te laten. Hij werd in oktober 2017 opgepakt in Chili en maart vorig jaar uitgeleverd aan Nederland.

Het is de bedoeling om de zaak waar hij nu voor vastzit volgend voorjaar inhoudelijk te behandelen.

Uit berichtenverkeer dat hij zou hebben gehad met de voortvluchtige Ridouan Taghi (40), Nederlands meest gezochte crimineel, blijkt volgens de aanklagers zijn betrokkenheid bij verschillende onderwereldmoorden. Het zou onder meer gaan om de moord op ex-crimineel en misdaadblogger Martin Kok in december 2016 in Laren en die op drugshandelaar Samir Erraghib, in april van dat jaar in IJsselstein. Ook zouden plannen zijn besproken criminelen te laten liquideren, onder wie Mustapha F., Karim B. en sleutelspelers uit hun omgeving.