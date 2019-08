’Rico de Chileen’ voor de rechter om moorden

Volg de zaak via de tweets van verslaggever Saskia Belleman.

‘Rico de Chileen’ zou een absoluut kopstuk in de Amsterdamse onderwereld zijn. Officieren van justitie Maaike van Kampen en Anke van de Venn kondigden tijdens de laatste pro-forma in december aan Rico nu ook formeel te willen vervolgen voor het geven van opdrachten voor liquidaties.

Uit berichtenverkeer dat hij zou hebben gehad met de voortvluchtige Ridouan Taghi (40), Nederlands meest gezochte crimineel, blijkt volgens de aanklagers zijn betrokkenheid bij verschillende onderwereldmoorden. Het zou onder meer gaan om de moord op ex-crimineel en misdaadblogger Martin Kok in december 2016 in Laren en die op drugshandelaar Samir Erraghib, in april van dat jaar in IJsselstein. Ook zouden plannen zijn besproken criminelen te laten liquideren, onder wie Mustapha F., Karim B. en sleutelspelers uit hun omgeving.