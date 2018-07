’Verdachten novitsjok-vergiftiging in beeld’

„Onderzoekers denken dat ze de vermeende daders achter de novitsjok-aanval hebben geïdentificeerd”, zei de ingewijde tegen persbureau Press Association. „Ze gebruikten beelden van bewakingscamera’s en vergeleken die informatie met gegevens over mensen die rond dat moment het land binnenkwamen. Ze weten zeker dat het gaat om Russen.”

De aanslag op Skripal en zijn dochter vond eerder dit jaar plaats in Salisbury. Zij werden blootgesteld aan het giftige novitsjok, maar overleefden. Later viel alsnog een dodelijk slachtoffer door novitsjok-vergiftiging. De 44-jarige Dawn Sturgess overleed nadat ze in aanraking was gekomen met het middel. Zij zou zijn blootgesteld aan een veel hogere dosis dan Skripal.

Haar partner Charlie Rowley (45) raakte ook besmet en ligt nog in het ziekenhuis. Rowley verklaarde volgens zijn broer dat het giftige middel in een gevonden parfumflesje zat. De bron zei dat onderzoekers vermoeden dat Sturgess het middel vanuit het flesje mogelijk direct op haar huid spoot. De politie heeft dat niet bevestigd, maar heeft wel gemeld een flesje te hebben gevonden.

Het gebruik van novitsjok op Brits grondgebied leidde eerder dit jaar tot een diplomatieke botsing tussen Rusland en het Westen. Groot-Brittannië houdt Moskou verantwoordelijk voor de aanval. Meerdere landen, waaronder Nederland, besloten Russische diplomaten uit te wijzen. Het Kremlin, dat alle betrokkenheid bij de aanval ontkende, wees vervolgens ook diplomaten uit.