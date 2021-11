Kabinet wil verbod op doden eendagshaantjes

Jaarlijks worden miljoenen eendagshaantjes in de kippensector, kort nadat ze uit het ei komen, gedood omdat ze geen rol hebben in de eierproductie. De Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd hoe en wanneer Nederland over zou kunnen gaan op het verbieden van doden van de eendagskuikens.

Daar zitten nog heel wat haken en ogen aan, geeft Schouten aan. „Voor het verantwoord uitvoeren van een verbod op het doden van eendagshaantjes is het nodig dat er voldoende en geaccepteerde alternatieven zijn waarbij het dierenwelzijn in de volle breedte geborgd is”, aldus Schouten, die aangeeft een ’stuurgroep eendagshaantjes’ in het leven te roepen.

Selectie voor geboorte

Samen met de pluimveesector, Dierenbescherming en LNV wordt nu advies opgesteld hoe het verbod op doden van de minivogels kan worden ingesteld. Gekeken wordt onder andere naar nieuwe technieken die -als het kuiken nog ongeboren in het ei zit- al kunnen bepalen wat het geslacht is en voor geboorte al een selectie kunnen maken.

Ook zijn er inmiddels pluimveebedrijven die haantjes wel geboren laten worden, afmesten en verwerken in kippenvleesproducten.