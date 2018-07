OM eist boete tegen kapitein na dodelijk ontgroeningsritueel

Het ongeluk gebeurde op volle zee, in de buurt van Kaapverdië. Het slachtoffer, de 21-jarige stagiair A. Saguran, maakte geblinddoekt een sprong van een plank, vermoedelijk in de veronderstelling dat hij in zee zou springen. In plaats daarvan viel hij een verdieping naar beneden, waarbij zijn hoofd de reling raakte. Kort daarna bezweek de man aan zijn verwondingen. Het was de eerste zeereis die hij maakte. De rechtbank in Amsterdam bekeek ter zitting beelden van onder meer het fatale moment.

Het OM vindt dat de kapitein, afkomstig uit Estland, voor een veilig verloop van het feestelijk bedoelde ritueel had moeten zorgen. Ook had hij het slachtoffer na zijn sprong moeten opvangen. Een scheepskapitein heeft een bijzondere zorgplicht, meent het OM, waaraan de verdachte niet heeft voldaan.

Het ritueel is een wereldwijd voorkomend gebruik voor zeelieden die voor de eerste keer de evenaar passeren. Het schip de Achtergracht was met een lading cacaobonen onderweg van Brazilië naar Amsterdam.

Het slachtoffer was iets meer dan een maand voor zijn dood aan boord gekomen. Het Tuchtcollege voor de Scheepvaart heeft de kapitein een deels voorwaardelijke, tijdelijke schorsing opgelegd. Na het ongeluk heeft hij weer gevaren, maar niet meer met dezelfde bemanning.

LIVE – Verslaggever Ilan Sluis was bij de rechtszaak aanwezig. Zijn tweets lees je terug onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00).