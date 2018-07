Leven naast maïsveld is riskant

Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu na een studie. „Bij mensen die dicht bij maïsteelten wonen, stellen we een hogere sterfte aan luchtwegaandoeningen vast”.

„We zoeken nu uit of dat te maken heeft met bijvoorbeeld bemestings- en bestrijdingsmiddelen of dat deze teelt veel fijnstof veroorzaakt”, aldus coördinator Anton Rietveld van het RIVM in Het Nieuwsblad.