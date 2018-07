Australië wil ontslag omstreden aartsbisschop

Een rechtbank veroordeelde Wilson eerder deze maand tot een jaar gevangenisstraf. De geestelijke nam vervolgens geen ontslag, omdat hij eerst de uitkomst wil afwachten van zijn hoger beroep. Premier Turnbull maakte duidelijk het daar niet mee eens te zijn. „Hij had ontslag moeten nemen”, concludeerde de politicus. Hij wil dat de paus ingrijpt door de geestelijke te ontslaan.

De aartsbisschop van Adelaide zegt niets te hebben geweten van het kindermisbruik door priester James Fletcher, die in 2006 overleed in de gevangenis. Twee slachtoffers verklaarden echter in 1976 wel degelijk aan de bel te hebben getrokken bij Wilson. Een rechtbank moet nog besluiten of de geestelijke daadwerkelijk de cel ingaat of huisarrest krijgt.