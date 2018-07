Tienduizenden huizen Japan nog zonder water

Het dodental door de recente extreme regenval en overstromingen is inmiddels opgelopen naar 216. Ook worden nog vijftien mensen vermist. Het leger en lokale overheden delen water uit in gebieden waar de watervoorziening nog moet worden hersteld.

Het land is inmiddels in de greep van een intense hittegolf, die eveneens aan meerdere mensen het leven heeft gekost. Het kwik steeg woensdag op sommige plaatsen tot boven de 40 graden, bericht de krant Asahi Shimbun. Dat was sinds augustus 2013 niet meer voorgekomen.