Illegaal gehouden apen in Best verdwenen na bezoek politie

Ringstaartmaki’s. Ⓒ ANP

Best - Bij een bezoek aan een schuur in het Brabantse Best heeft de politie woensdag twee apen aangetroffen. De dieren, een ringstaartmaki en een gibbon, mogen niet door burgers worden gehouden. Bij een bezoek later op de dag, waarbij de dieren over zouden worden gedragen aan de Dierenbescherming, waren de dieren weg.