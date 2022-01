Het andere talent van Vera Lynn: zangeres was ook verdienstelijk schilder

Premium Cultuur

Kunstenaar Rob Scholte: Meester van de stijlloosheid

Ruim 33 jaar na zijn legendarische tentoonstelling How to star in Museum Boijmans van Beuningen is er eindelijk weer een overzicht van het prikkelende werk van Rob Scholte samengesteld: Reproductie verplicht heet dit gigantische overzicht waarvoor zeker 200 schilderijen bijeengebracht zijn in De Fun...