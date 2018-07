Warm hè, ’s nachts? Toch is het beter om onder een deken(tje) te gaan liggen

Volgens de Vlaamse slaappsycholoog Bart De Saeger zal degene onder het deken opmerkelijk genoeg toch de beste nacht maken. „Door iets op je te leggen, ben je afgesloten van prikkels”, zegt De Saeger tegen de Belgische krant Het Nieuwsblad.

„Iedereen moet voor zichzelf uitmaken wat voor hem of haar de ideale slaapomstandigheden zijn.” Maar wanneer je niets over je heen legt, kun je het koud krijgen. En, zegt de slaappsych, „wanneer je ergens over moet nadenken in bed, dan worden de hersenen weer aangezet en dan lig je wakker.”

Dat sommigen tijdens de zomer onder een donsdeken kruipen, heeft volgens slaapexpert Annelies Smolders vooral te maken met vaste slaaprituelen. „Vergelijk het met mensen die oordoppen nodig hebben om te kunnen slapen of anderen die iedere avond nog even een boek lezen voor ze hun ogen sluiten.”

Vaste rituelen of niet, ook Smolders pleit ervoor om altijd iets op je te leggen om te slapen. Want dat vormt een buffer die je afsluit van prikkels van buitenaf. „Je trekt je mentaal terug als je in dat veilige nestje kruipt.”