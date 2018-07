Man die seks had met paard: ’Ze rook aan mijn kruis en gaf mij een knipoog’

Verdachte Daniel Raymond Webb-Jackson zegt onschuldig zijn. Op 22 januari brak hij in in een stal. De paardentrainer zei dat ze al eerder dachten dat er iets niet pluis was, daarom waren er beveiligingscamera’s opgehangen. Op beelden is te zien hoe Daniel de stallen binnenkomt.

’Toestemming’

De politie werd gebeld. Toen agenten ter plaatse kwamen, zagen ze Webb-Jackson gehurkt in het hoekje van een stal zitten. Na een klein opstootje werd hij ingerekend en naar het politiebureau in het Australische Grafton gebracht.

Aan de politie vertelde de man dat het paard aan zijn kruis rook en daarna een knipoog gaf. Volgens Daniel betekende dit dat hij toestemming kreeg om seks te hebben met het paard, aldus The Daily Examiner.

’Erg veranderd in 24 uur’

De paardentrainer, die het edele dier aan het voorbereiden was voor een race, zegt dat het dier totaal is veranderd na de ontmoeting met Daniel. „Ze is slechts twee jaar oud en hebben haar in een wei moeten zetten. Eerst was het paard erg rustig, nu is ze opeens erg gespannen. Dat veranderde in 24 uur. Ze is getraumatiseerd.”

Webb-Jackson liet zich oraal bevredigen door het paard en hij penetreerde het paard. Dierenmishandeling, aldus de rechter. De rechter heeft beslist dat de man tien jaar de cel in moet en zo’n vijfhonderd euro boete moet betalen. Omdat hij al enige tijd vastzat, kan hij wellicht volgende week al op vrije voeten komen.