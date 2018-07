New York opgeschrikt door haaienaanvallen

De kinderen, een jongen van 13 en een meisje van 12, werden afzonderlijk gebeten. De jongen was aan het boogie boarden bij Fire Island toen hij werd aangevallen. Na de aanval troffen toegesnelde hulpdiensten een tand in zijn been aan.

Het meisje werd aangevallen in Brookhaven, meer dan zeven kilometer bij Fire Island vandaan. Volgens het meisje was de haai die haar aanviel een meter lang.

Het zijn de eerste aanvallen door haaien in de buurt van New York in 70 jaar tijd.