’New York voor het eerst in 70 jaar opgeschrikt door haaien’

De kinderen, een jongen van 13 en een meisje van 12, waren niet samen op het moment dat de incidenten plaatsvonden. De jongen was aan het surfen bij Fire Island toen hij werd gewond raakte. Een scherp voorwerp dat lijkt op een haaientijd werd in zijn been aangetroffen.

Het meisje werd aangevallen in Brookhaven, meer dan zeven kilometer van Fire Island. Zij stond in het water toen ze een vin zou hebben gezien en pijn kreeg in haar been. Door de kou van het water kon het meisje niet goed voelen wat er gebeurde, schrijft NBC New York. Volgens het meisje was de haai die haar aanviel een meter lang.

Het strand van Fire Island is voorlopig gesloten, schrijft de nieuwszender.