Vaarverbod op Leidsche Rijn om droogte

HARMELEN - Met ingang van volgende week stelt waterschap De Stichtse Rijnlanden een vaarverbod in op de Leidsche Rijn, tussen Harmelen en het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht. Dat is nodig om extra zoetwater naar het westen van Nederland te laten stromen, zoals naar de waterschappen van Schieland, Rijnland en Delfland.