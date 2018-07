Fietser onder tram in Amsterdam

Ⓒ Davey Baas

Amsterdam - Een fietser is donderdagmiddag klem komen te zitten onder een tram van de GVB. Volgens AT5 is de fiets overreden, maar de vrouwelijke bestuurder niet. De vrouw raakte bij het ongeluk niet zwaargewond, volgens de stadszender. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.