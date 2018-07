Jihadganger Lieke S. niet meer naar de cel

De vrouw, die zich in de zomer van 2016 bekeerde tot de islam, krijgt wel een halfjaar voorwaardelijk bovenop haar voorarrest van bijna acht maanden. S. bereikte Syrië nooit. Ze kwam in Turkije tot drie keer toe de grens met Syrië niet over en werd op 21 december opgepakt in Bulgarije. Ze schreef vele schriften vol met allerlei verhalen en aantekeningen, ook over wat ze in Turkije allemaal heeft meegemaakt. De vrouw zou, volgens haar familie, eerder visioenen hebben gehad. Zelf heeft ze de indruk dat ze helderziend is. Ze gebruikte veel drugs, bekeerde zich tot de islam en ging zich Hayat noemen.

De rechtbank oordeelde dat van de straf „een afschrikwekkende werking moet uitgaan, ook al is het niet gelukt de bestemming te bereiken.” De rechtbank baseerde zich voor de bewezenverklaring op verschillende teksten die de vrouw schreef. Onder meer aan haar familie. Zo schreef ze: „Er zijn handen nodig om te verdedigen, te helen en te helpen. Ook ben ik bereid om te helpen met de gewapende strijd door middel van mijn intelligentie.”

De vrouw ontkent zelf dat ze zich bij IS wilde aansluiten. Ze zou alleen op een spirituele reis zijn en eventueel Syrische vluchtelingen willen helpen. Uit haar eigen teksten bleek dat ze erder wel degelijk radicaal dacht. Zo schreef ze: 'De broeders van Parijs en Brussel hebben een statement gemaakt'. Ze noemt de aanslagplegers van Brussel en Parijs 'soldaten van Allah.' De aanslagen waren 'noodzakelijk' om het Westen een les te leren. Ze had grootse visioenen over oorlogen, aanslagen, wereldleiders en heilige strijd.

De rechtbank volgde S. wel in haar huidige opvatting, waarbij ze geweld afkeurt, zoals bijvoorbeeld de misdrijven die IS pleegde op jezidi-vrouwen. „Dat komt geloofwaardig over.”

Hoewel de reclassering de kans op herhaling laag inschatte, stelt de rechtbank dat er „enige zorg is om een terugval in radicaal denken.” Daarom legde de rechter een contactverbod op met Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, en andere mensen op de terrorismelijst. B. leerde ze kennen op de terrorisme-afdeling van de extra beveiligde inrichting in Vught.