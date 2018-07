Gaat #MeToo als een nachtkaars uit?

Gijs van Dam en zijn advocaat Plasman bij Pauw.

Amsterdam - Zonder actrice Alyssa Milano hadden we term #MeToo nooit gekend. Zij was het namelijk die vorig jaar op Twitter opriep de hashtag veelvuldig te gebruiken. En zonder invloedrijke figuren als Harvey Weinstein en Job Gosschalk was de aanhangende discussie nooit gevoerd. Toch zijn het tegelijkertijd dezelfde mensen die een cultuur wisten te creëren waarin zoveel angst heerst, dat de affaire langzaam als een nachtkaars weer lijkt te doven. Of toch niet?