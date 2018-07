Brussel naar EU-hof om Hongaars asielbeleid

De Europese Commissie daagt Hongarije voor het EU-hof omdat de asiel- en terugkeerwetgeving van het land niet in overeenstemming is met het Europees recht.

Volgens Brussel houdt Hongarije zich niet aan de procedureregels als mensen er asiel of een verblijfsvergunning aanvragen. Zo worden asielzoekers aan de grens langer dan de maximaal toegestane vier weken in transitzones vastgehouden en hebben zij tijdens hun detentie onvoldoende toegang tot zaken als voeding, kleding en gezondheidszorg. Migranten die het land al binnen zijn, worden zonder dat zij de kans krijgen asiel aan te vragen de grens overgezet.

Ook heeft Brussel zorgen over de manier waarop het land omgaat met illegalen die naar hun thuisland worden teruggestuurd. Ondanks de contacten met de Hongaarse regering over de asielwetten vindt de commissie dat niet aan haar bezwaren tegemoetgekomen is. Het inschakelen van het EU-hof is de laatste stap in een zogenoemde inbreukprocedure.

Aanmaningsbrief

Daarnaast heeft commissie het land een aanmaningsbrief gestuurd over een nieuwe wet die organisaties of personen die hulp aan mensen bieden die in Hongarije een asiel- en verblijfsvergunning willen aanvragen, strafbaar stelt. Het is een hulporganisatie bijvoorbeeld verboden om in een gebied van 8 kilometer langs de EU-buitengrens te komen om vluchtelingen bij te staan. Bij overtreding is een jaar celstraf mogelijk.

De wet heet Stop Soros, verwijzend naar de filantroop George Soros die met zijn stichting Open Society Foundations (OSF) hulporganisaties steunde, tot woede van premier Viktor Orbán. OSF is inmiddels naar Berlijn verhuisd.