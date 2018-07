Spanje wil Puigdemont niet hebben

Puigdemont werd in maart in Duitsland opgepakt op basis van het aanhoudingsbevel dat Llarena had uitgevaardigd tegen een reeks figuren uit de in oktober ten val gebrachte separatistische regering van Catalonië. Llarena trekt alle vijftien aanhoudingsbevelen nu in, meldden Spaanse media donderdag. Ze blijven in Spanje zelf wel voortvluchtig.

Hoogverraad

De Duitse justitie zou in Spaanse ogen Puigdemont moeten uitleveren voor rebellie (rebelión). Een land dat iemand uitlevert doet dat meestal onder voorwaarden. In Duitsland rees de vraag of ’rebelión’ een Spaanse versie van het Duitse hoogverraad is. De conclusie was uiteindelijk dat Puigdemont niet daarvoor kan worden uitgeleverd, omdat het Duitse hoogverraad anders is.

De regering van Puigdemont deed in oktober een chaotische en onwettige poging de regio Catalonië van Spanje af te scheiden. Het veroorzaakte een politieke impasse en berokkende de regio grote economische schade. Puigdemont en een reeks Catalaanse bewindslieden vluchtten het land uit. Puigdemont ging naar België, dat hem ook niet op grond van het Spaanse verzoek wilde uitleveren. Hij werd 25 maart aan de Deens-Duitse grens gearresteerd op de terugreis naar België vanuit Finland.