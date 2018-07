Máxima op Spaanse cover Vanity Fair

De coverfoto is van de hand van Erwin Olaf en komt uit de reeks portretten die vorig jaar werden gemaakt ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander. Het gaat om een nog niet eerder gepubliceerd beeld waarop Máxima’s haar deels voor haar ogen hangt.

Het is niet de eerste keer dat Máxima de cover van Vanity Fair haalt in Spanje. In 2013 was het ook raak, en ook toen ging het om een foto van Erwin Olaf.