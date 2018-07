Vmbo’ers Maastricht kunnen al naar mbo

Eerder was al duidelijk dat de VMBO Maastricht hierover in gesprek was met de mbo-opleidingen. Nu is het definitief: leerlingen kunnen in afwachting van hun diploma alvast beginnen op ROC Leeuwenborgh, Arcus College, Citaverde College, Gilde Opleidingen, Summa College, Sint Lucas of De Rooi Pannen. De mbo’s willen met deze mogelijkheid voorkomen dat leerlingen studievertraging oplopen.

Wel moeten gegadigden voor 1 januari 2019 alsnog hun diploma hebben gehaald, anders moeten ze terug naar de vmbo-schoolbanken.