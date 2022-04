Premium Het beste van De Telegraaf

Omstreden flechettes ingezet tijdens opmars naar Kiev Rusland gebruikt ’ijzeren regen’ in Oekraïne

Flechettes zijn kleine projectielen ter grootte van een flinke spijker die met behulp van een springlading over een groot gebied kunnen worden verspreid. Ⓒ ANP / HH

Boetsja - Een regen van duizenden kleine metalen pijltjes, ongeveer zo groot als flinke spijkers, die neerdaalt op een gebied ter grootte van twee tot drie voetbalvelden. Zo kan een artillerieaanval met zogenaamde flechette-patronen nog het best worden omschreven. De Russen hebben deze munitie, die vooral tijdens de Eerste Wereldoorlog populair was, ingezet in woonwijken buiten Kiev. Dat is niet in strijd met het oorlogsrecht, maar toch zeker omstreden.