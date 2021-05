Langst vastzittende Nederlander (76) verliest kort geding om overplaatsing

Singh werd in 1986 tot 56 jaar cel veroordeeld voor moord op zijn vrouw en stiefdochter. Hij wil het restant van zijn straf uitzitten in Nederland en meent dat hij voldoet aan de regels daarvoor. Demissionair minister Sander Dekker weigert mee te werken aan een strafoverdracht, daarom had Singh een kort geding aangespannen.

Volgens de rechter heeft de minister een grote mate van beleidsvrijheid in deze kwestie. Volgens Dekker heeft Singh te weinig binding met Nederland. Hij woonde tijdens zijn arrestatie al dertien jaar in de VS. Hij zou vier jaar in Nederland hebben gewoond.

Singh is de langst vastzittende Nederlander in het buitenland. Na zijn eerste strafproces bleek dat de kroongetuige in de zaak was omgekocht door de aanklager en dat de in Suriname geboren Singh mogelijk ten onrechte is veroordeeld. „De rechter moet ervan uitgaan dat eiser in de VS terecht is veroordeeld. De vraag of eiser wel of niet schuldig is aan de moorden kan in dit geding dus geen rol spelen”, stelt de rechter in de uitspraak.

Bekijk ook: Zus in VS gevangen Singh hoopvol door aandacht

Tijdens een herzieningsprocedure is Singh opnieuw veroordeeld voor de moorden en legde een Amerikaanse rechtbank hem dezelfde straf op. Volgens de rechtbank in Den Haag „zijn er geen aanknopingspunten om aan te nemen dat er bij die nieuwe veroordeling iets mis is gegaan of dat die verband houdt met gebreken in de consulaire bijstand vanuit Nederland.”

Voor de rechter staat niet vast dat Nederland fouten heeft gemaakt in de consulaire bijstand.