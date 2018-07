Kabinet: geen toestemmingsplicht voor seks

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) denkt dat de samenleving weinig opschiet met dergelijke wetgeving. Dat iemand wel of niet ’ja’ heeft gezegd moet dan immers nog steeds bewezen worden. En dat is heel lastig, volgens hem.

Hij zegt daarom ’fronzend’ te kijken naar het pleidooi van deskundigen. „Wel vind ik dat we vol in moeten zetten op de bestrijding van aanranding en verkrachting”, aldus Grapperhaus. „Mannen en jongens moeten vooral weten: nee is nee. Dat is het belangrijkste wat we moeten meegeven.”

Nu is het volgens de wet zo dat iemand schuldig is aan verkrachting als die een ander heeft gedwongen tot seks. „Dat is niet genoeg”, zei Willy van Berlo van kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers vanochtend in het Algemeen Dagblad. „Bij veel verkrachtingen zien we dat een slachtoffer verlamd is van schrik. Dan verzet het slachtoffer zich niet en is dwang dus niet nodig. Maar iemand wordt wél verkracht.”