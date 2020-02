D66 scherpt vaccinatiewet kinderdagverblijf aan

Meerdere politieke partijen hebben er namelijk moeite mee dat er door het D66-plan een lastige situatie ontstaat voor kinderen die niet ingeënt kunnen worden. Dat gaat om kinderen die ziek zijn. Door het voorstel van D66 zouden kinderopvangcentra de wettelijke mogelijkheid krijgen om dit soort kinderen de deur te wijzen. Vooral het CDA steekt dat als een graat in de keel, maar ook andere partijen lopen ertegen te hoop.

Vanwege de kritiek gaat D66 de maas in zijn eigen wet dichten. Niet-vaccineerbare kinderen mogen niet worden geweigerd, komt erin te staan.

Steun in Tweede Kamer

Of het plan de eindstreep gaat halen, is nog onzeker. VVD, PvdA en GroenLinks zijn er wel voor te porren. Eerder toonde ook CDA affiniteit, maar vanuit die partij zwol de kritiek de laatste tijd aan. Of de wetswijziging de christen-democraten alsnog kan overtuigen, moet nog blijken.

Eigenlijk zou er dinsdag over de D66-initiatiefwet worden gestemd, maar dat is uitgesteld. Politieke partijen hebben aangegeven zich eerst nog eens goed over de aanpassing te willen buigen.

Vaccinatieplicht

VVD en SP komen binnenkort met een eigen vaccinatieplan. Dat plan gaat een flinke stap verder dan dat van D66. De twee partijen willen namelijk dat er een vaccinatieplicht komt, mocht de vaccinatiegraad onder een bepaald niveau zakken. Aan het voorstel wordt nu gewerkt. Spannend is waar VVD en SP de lat gaan leggen, als het gaat om het bepalen van de ondergrens.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) streeft wereldwijd naar een vaccinatiegraad van tenminste 95 procent voor de eerste (bij 14 maanden oud) en tweede (bij negen jaar oud) mazelenvaccinatie. Nederland zit daar momenteel onder.