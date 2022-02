EU en VS kondigen nieuwe zware sancties voor Rusland aan

„Door zijn niet-uitgelokte en onrechtvaardige militaire acties ondermijnt Rusland de Europese en wereldwijde veiligheid en stabiliteit”, reageren EU-kopstukken Michel en Von der Leyen in een gezamenlijke verklaring. „Wij roepen Rusland op om de vijandelijkheden onmiddelijk te staken. Dergelijk gebruik van geweld en dwang hoort niet thuis in de 21e eeuw.”

De EU-leiders, waaronder premier Mark Rutte, bespreken later vandaag in Brussel de gevolgen voor Rusland. De Europese Commissie, het dagelijks EU-bestuur, legt op dit moment de laatste voorbereidingen voor een nieuw sanctiepakket.

Banksysteem Swift

Commissievoorzitter Von der Leyen kondigde eerder aan dat Rusland bij een invasie in principe van het internationale banksysteem Swift zal worden afgesneden. Ook is het de bedoeling dat strafmaatregelen de Russische economie in het hart zullen treffen.

De Europese Unie zegt verder humanitaire noodhulp toe aan Oekraïne. Verschillende lidstaten in de regio hebben zich al voorbereid om de komst van vluchtelingen.

’Zware sancties’ door VS

De Amerikaanse president Joe Biden kondigt "zware sancties" tegen Rusland aan vanwege de militaire inval in Oekraïne. In een korte verklaring die door het Witte Huis naar buiten is gebracht, veroordeelt Biden de "onrechtvaardige aanval" door het Russische leger. Hij heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski op de hoogte gebracht van de stappen die de Verenigde Staten nu gaan ondernemen.

Biden spreekt donderdag met leiders van de G7, de groep van zeven grote industrielanden. "De Verenigde Staten en onze bondgenoten en partners zullen Rusland zware sancties opleggen", aldus de verklaring. "We zullen steun blijven verlenen aan Oekraïne en het Oekraïense volk."