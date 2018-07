Nieuws Russische novitsjok-verdachten onzin

Ⓒ REUTERS

LONDEN - Berichten dat de Britse politie Russische verdachten heeft geïdentificeerd die achter een aanslag met gif op een Russische ex-spion in Salisbury zouden zitten, zijn onzin. Dit heeft de Britse minister van Veiligheid, Ben Wallace, gezegd in een reactie op dat in Groot-Brittannië gebrachte nieuws.