Zondagswet uit 1815 ingezet tegen dancefeest Alkmaar

De zaak is bij de vereniging aangekaart door een bewoner die vindt „dat de balans in de binnenstad volledig zoek is.” Zijn wrevel spitst zich toe op het evenement ’De Brug draait door’. Dat wordt zondag 26 augustus van 16.00 tot 22.30 uur gehouden in het Alkmaarse uitgaansgebied. Een reeks deejays verzorgt die dag optredens in de buitenlucht.

Van de wet afwijken mag

De in 1953 herziene Zondagswet regelt de zondagsrust. Gemeenten mogen van de wet afwijken, maar moeten dat onderbouwd met regels doen, aldus raadsman Laus Vogelaar van de Vereniging Zondagsrust. Volgens hem komt de Zondagswet niet voor in het evenementenbeleid van de gemeente Alkmaar en daarmee negeert het stadsbestuur een belangrijk wettelijk toetsingskader. „Ontheffing verlenen kan, maar op basis van een goede belangenafweging. Die ontbreekt.”

De gemeente erkende onlangs met terugwerkende kracht de Zondagswet vorig jaar onvoldoende te hebben meegewogen toen voor hetzelfde dansfeest een vergunning werd verleend. „Dat dit inzicht is gekomen, is mooi”, zegt Vogelaar. „Maar als de gemeente de daad bij het woord had gevoegd, was dit jaar geen vergunning verleend.” Volgens hem wordt de zondagsrust sluipenderwijs steeds vaker verstoord. „Het is goed dat een rechter hier naar kijkt.”