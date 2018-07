Drinkrietjes van graanstengels

Met haar bedrijf Straw by Straw levert Liu sinds november vorig jaar deze natuurlijke drinkrietjes, voornamelijk aan horecaondernemingen. „Consumenten kunnen de rietjes ook kopen, maar onze focus ligt bij de horeca. Daar kunnen we de grootste impact maken”, aldus Liu. „Er worden in Nederland naar schatting 8 miljoen plastic rietjes per dag gebruikt. Mijn missie is om in 2021 60% daarvan te hebben teruggedrongen.”

Uitdaging

Dat is een grote uitdaging, maar Liu ziet deze met vertrouwen tegemoet. „Horecaondernemers worden steeds bewuster; de vraag naar ons product groeit enorm. In januari leverden we nog maar 2500 rietjes per maand, nu al 100.000.”

Die stijgende vraag stelt de onderneemster wel voor wat logistieke uitdagingen. „De graanoogst is maar één keer per jaar in augustus of september. We hadden tot nu toe genoeg aan twee partners, maar ik zoek nu naar meerdere partijen om mee samen te werken. We zijn afhankelijk van een goede oogst dus is het slim om het risico te spreiden.”

Complimenten

De oogst bepaalt ook hoe het product er uitziet, iets wat niet elke klant meteen begrijpt. „Ik krijg nog regelmatig het verzoek voor grote aantallen rietjes met dezelfde diameter, maar zo werkt dat niet. Onze rietjes hebben allemaal een andere dikte, het komt zoals het groeit”, lacht Liu. „Ik krijg ook wel eens complimenten over het design, maar ik heb niets ontworpen, dat heeft de natuur gedaan.”