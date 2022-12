Twee gewonden door ongeluk met hijskraan op Maliebaan in Utrecht

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Menno Bausch

Utrecht - Twee mensen zijn maandag gewond geraakt bij een ongeluk met een hijskraan op de Maliebaan in Utrecht. Een deel van een hijskraan is op een gebouw terechtgekomen, is op beelden van RTV Utrecht te zien. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om de zogenoemde giek van de kraan.