Luchtruim België dicht na technisch probleem

„Er is een probleem met de data van de vluchtgegevens. Daarom hebben we de opdracht gegeven voor een ’clear the sky’”, zegt Dominique Dehaene, woordvoerder van Belgocontrol. Die maatregel, die kort na 16.00 uur werd afgekondigd, houdt in dat er geen enkel vliegtuig meer boven België mag vliegen.

Belgocontrol benadrukt dat er geen gevaar is voor de veiligheid van het luchtverkeer. Het is nog niet duidelijk hoe lang het luchtruim gesloten blijft. „We proberen alles zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen”, zegt de woordvoerder. Het is ook niet duidelijk hoe lang het zal duren voordat alle vliegtuigen inderdaad het Belgisch grondgebied hebben verlaten.

Volgens Luchtverkeersleiding Nederland heeft de storing weinig invloed op het luchtverkeer boven Nederland. Tot nu toe moest een Nederlands vliegtuig uitwijken.

In mei 2015 moest Belgocontrol al het luchtruim urenlang moeten sluiten door een technisch probleem. Dat was toen het gevolg van een stroomstoring bij de luchtverkeersleiding.