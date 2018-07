Chauffeur verongelukt busje was 24 uur in touw

Het ongeval gebeurde bij knooppunt Markiezaat ter hoogte van Woensdrecht. Uit verhoren van betrokkenen is gebleken dat de veertigjarige bestuurder vanuit zijn Poolse woonplaats bij de Oekraïense grens op 29 juni rond 06.00 uur is vertrokken.

De afstand naar Woensdrecht is bijna 1600 kilometer en de reistijd is zonder pauzes is minimaal zestien uur. Omdat chauffeur in Polen meerdere mensen op verschillende plaatsen heeft opgehaald, is het volgens de politie aannemelijk dat de afstand en de reistijd nog langer waren.

Na een tussenstop bij Berlijn reed de man met acht andere Poolse mannen naar Nederland. Terwijl de passagiers sliepen, reed de chauffeur op de A4 met volle snelheid op de vrachtwagen.

De politie is verbaasd over het gebrek aan regelgeving voor betaald personenvervoer in Polen. „Ook al rijden de wagens in het buitenland, er gelden geen bijzondere regels zoals medische keuring, certificering, verplichte rusttijden en registratie zolang er niet meer dan negen mensen in de auto zitten”, aldus de politie. Ze vindt dat voor deze vervoerscategorie Europese regelgeving moeten komen.