’Ga niet zwemmen bij oververhitting’

„Badgasten die zich ook maar enigszins niet lekker voelen, wordt afgeraden het water in te gaan. Afkoelen in het water lijkt soms de voor de hand liggende oplossing, maar het komt de zwemveiligheid in het geval van (beginnende) oververhitting of warmtestuwing juist niet ten goede”, aldus de Reddingsbrigade.

Bij oververhitting is volgens de Reddingsbrigade sprake van een verhoogde lichaamstemperatuur vanaf 38 graden Celsius met klachten als hoofdpijn, spierpijn, duizeligheid, flauwvallen en transpireren. Bij warmtestuwing kan de temperatuur oplopen naar de 40 graden Celsius en kan iemand last hebben van braken en verminderd bewustzijn.